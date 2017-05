Mais qui s’en prend aux vêtements en laine des Britanniques?

Comme l'explique le journal britannique The Independent, l'hiver doux et le printemps qui ne s'est pas fait attendre ont causé une importante augmentation du nombre de mites au Royaume-Uni. Les teignes se sont mises à attaquer les vêtements et les tapis.

Ainsi, les dégâts vestimentaires ne sont pas négligeables.

Selon les explications de David Cross, chef de l'académie de formation technique contre les nuisibles, la population britannique pourrait se préparer à une véritable invasion de mites au printemps et pendant toute l'année.

Les températures élevées sont à l'origine de l'accélération des cycles reproductifs des mites. Quand les conditions climatiques le permettent, les mites sont capables de faire naître trois générations par an.

