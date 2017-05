Des milliers de personnes manifestent contre la corrida en Espagne

© AP Photo/ Fernando Vergara Un jeune torero meurt encorné dans l'arène: une première depuis 30 ans

Un rassemblement sous le slogan « La tauromachie est une violence et tu peux l'arrêter » a réuni ce samedi 13 mai près de 18 000 personnes, selon les organisateurs, dans la capitale espagnole. En même temps, les autorités donnent le chiffre de 3 000 participants.

La manifestation a été organisée la veille de la Feria de San Isidro, au cours de laquelle des corridas ont lieu aux arènes de Las Ventas, à Madrid. Les défenseurs des droits des animaux ont défilé dans les rues principales de la capitale espagnole jusqu'à la place Puerta del Sol, en scandant « relâchez les taureaux » et « la torture n'est pas la culture ».

Les participants exigeaient également d'interdire tous les « spectacles » associés aux taureaux de la liste du patrimoine culturel et de cesser de soutenir avec des deniers publics ces événements.

« Il est temps d'entamer des débats sérieux sur la tauromachie, son soutien est au plus bas dans l'histoire », a déclaré un organisateur du rassemblement.

Selon les militants, actuellement, dans le pays ibérique, 75 % de la superficie dédiée aux corridas ne sert pas à son objectif initial, et seulement 9 % des toréadors et d'autres professionnels dans ce domaine sortent dans l'arène.

La corrida est une forme de course de taureaux consistant en un combat entre un homme et un taureau, à l'issue duquel le taureau est mis à mort ou, exceptionnellement, gracié. Elle est pratiquée essentiellement en Espagne, au Portugal, dans le Midi de la France et dans certains États d'Amérique latine (Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur et Bolivie).

