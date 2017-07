Le Top-15 des jobs les mieux payés que l'on peut exercer sans diplôme

Non, le diplôme n'est nécessairement pas le laissez-passer de votre avenir radieux avec un travail qui rapporte gros. Il existe un grand nombre d'emplois aux États-Unis — et possiblement dans d'autres pays — que l'on peut exercer sans avoir obtenu le diplôme sanctionnant deux années d'études universitaires.

A consulter les chiffres du Bureau des statistiques de travail américain, les sans-diplôme peuvent exercer un job de cette liste, dont chacun rapporte annuellement au moins 68.000 dollars (60.275 euros). Sputnik vous présente les exemples les plus impressionnants et attirants.

1. Ingénieurs et techniciens dans le domaine aérospatial

Fonctions: utilisation et maintenance des équipements utilisés dans le développement, les essais et la production de nouveaux avions et d'engins spatiaux. Aucune expérience requise.

Salaire annuel (en moyenne pour l'année 2016): 68.020 dollars (60.292 euros).

Formation requise: diplôme d'associé.



2. Gestionnaires de virtualisation

Fonctions: planification et coordination des opérations de jeu dans les casinos. Expérience: moins de cinq ans.

Salaire annuel: 69.180 dollars (61.321 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



Fonctions: surveillance et coordination des activités de l'équipage engagé sur les travaux de maintenance des engins, équipements de bord, etc. Expérience: moins de cinq ans.Salaire annuel: 70.570 dollars (62.553 euros).Formation requise: certificat postsecondaire.

4. Maîtres de poste et surintendants au bureau de poste

Fonctions: ils planifient, orchestrent et coordonnent le travail du bureau de poste. Expérience: moins de cinq ans.

Salaire annuel: 71.670 dollars (63.528 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



5. Inspecteurs des transports

Fonctions: inspection de l'équipement et des biens afin d'assurer le transport en toute sécurité des chargements et des personnes. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 72.220 dollars (64.015 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



Fonctions: les spécialistes en la matière sont chargés de commander et de surveiller les opérations sur les navires de différents types. Expérience: moins de cinq ans.Salaire annuel: 72.680 dollars (64.423 euros).Formation requise: certificat postsecondaire (il faut être titulaire d'une licence de la Garde côtière américaine).

7. Hygiénistes dentaires

Fonctions: ils nettoient les dents, examinent les patients souffrant de maladies bucco-dentaires et accordent d'autres soins dentaires préventifs. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 72.910 dollars (64.627 euros).

Formation requise: diplôme d'associé.



Fonctions: la planification et l'organisation du travail des pompes funéraires. Expérience: moins de cinq ans.Salaire annuel: 73.830 dollars (65.442 euros).Formation requise: diplôme d'associé.

9. Spécialistes des technologies de la médecine nucléaire

Fonctions: ils utilisent un scanner pour créer des images de différentes zones du corps du patient, élaborent des médicaments radioactifs et les appliquent aux patients scannés. Expérience: moins de cinq ans.

Salaire annuel: 74.350 dollars (65.903 euros).

Formation requise: diplôme d'associé.



10. Détectives et inspecteurs criminels

Fonctions: ils mènent des enquêtes relatives à des violations présumées de la loi fédérale, nationale ou locale pour prévenir ou élucider des crimes. Expérience: moins de cinq ans.

Salaire annuel: 78.120 dollars (69.245 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



11.Spécialistes d'installation et de réparation des ascenseurs

Fonctions: ils assemblent les détails, installent, réparent et s'occupent des travaux de maintenance ses ascenseurs. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 78.890dollars (69.928 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



12.Techniciens nucléaires

Fonctions: ils aident les physiciens, ingénieurs et autres spécialistes en matière de recherche nucléaire et de production nucléaire. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 79.140 dollars (70.149 euros).

Formation requise: diplôme d'associé.



Fonctions: vérification de l'équipement, observation des réactions des patients aux traitements. Aucune expérience requise.Salaire annuel: 80.160 dollars (70.149 euros).Formation requise: diplôme d'associé.

14.Techniciens des réacteurs nucléaires

Fonctions: contrôle et exploitation des réacteurs nucléaires, démarrage et arrêt de l'équipement, procédures d'urgence en cas de besoin. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 91.170 dollars (80.813 euros).

Formation requise: diplôme d'études secondaires ou équivalent.



15.Contrôleurs aériens

Fonctions: surveillance et gestion du déplacement des aéronefs. Aucune expérience requise.

Salaire annuel: 122.410 dollars (108.504 euros).

Formation requise: diplôme d'associé.

La liste entière des emplois bien payés pour les sans-diplôme peut être consultée dans le Business Insider.