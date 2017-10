Enfants ou chiens de compagnie: quel est le choix des Iraniennes?

Entretenu par les médias occidentaux, l'engouement pour les chiens ne cesse d'augmenter en Iran où de plus en plus de femmes préfèrent adopter un chien plutôt que d’avoir des enfants et se consacrer à leur éducation. Sputnik a eu l’occasion d’aborder ce problème avec des experts et des Iraniennes elles-mêmes.