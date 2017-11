N’importe quoi, mais pas les armes: le top 7 des interdictions les plus absurdes aux USA

Avec la tuerie de 26 personnes, dont plusieurs enfants, dans une église texane, l’éternel débat sur le contrôle des armes est de retour aux États-Unis. La vente d’armes demeura légale, a assuré Donald Trump, mais les œufs Kinder sont hors-la-loi. Sputnik vous présente le top 7 des interdictions les plus insolites aux États-Unis.

La tuerie de ce dimanche dans une église baptiste de Sutherland Springs, au Texas, qui a fait 26 morts et 20 blessés, est la 307e fusillade aux États-Unis cette année, selon les chiffres de Gun Violence Archive. La tragédie s'est produite un mois après la fusillade de Las Vegas et relancé les débats sur l'achat, la vente et la possession d'armes.

Dans le même temps, les jouets-pistolets sont hors-la-loi à Las Vegas contrairement aux armes à feu… Vous vous dites que «C'est insensé»? Voici quelques interdictions absolument ridicules adoptées aux États-Unis:

1. Aux États-Unis, les œufs Kinder Surprise sont interdits, car les autorités sanitaires craignent l'absorption possible de la surprise par des enfants en bas âge.

2. Presque chaque État interdit les feux de Bengale à cause de leur dangerosité. Certains nécessitent un permis spécial.

© Sputnik. Alexander Kryazhev La célébration du Nouvel An en Russie

3. Le plat traditionnel écossais haggis consistant en une panse de brebis farcie est hors-la-loi aux États-Unis. On croit que consommer des poumons d'animaux nuit à la santé.

CC BY 2.0 / Tim Regan Le plat traditionnel écossais haggis

4. Il est légal de détenir des armes au Texas, mais il est illégal d'avoir plus de six godemichets ou de les apporter dans les universités.

5. Les écoles de la Californie du Sud ont interdit d'avoir des dictionnaires, après qu'un enfant a lu les mots «le sexe oral».

© AP Photo/ Caleb Jones Oxford English Dictionary

6. Las Vegas a dit «non» aux faux pistolets, mais «oui» aux armes réelles.

© Flickr/ Joe Loong Le pistolet en plastique

7. Depuis 1997, les enfants américains n'ont pas le droit de jouer aux fléchettes en plein air, suite à trois accidents.

© Photo. Pixabay Flechettes

Dimanche vers 11H20 (17H20 GMT), un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique AR-15 et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants.

Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église, en plein office religieux, avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite et a été retrouvé mort dans son véhicule peu après.

Les motivations du tireur n'ont pas été révélées par les autorités. Le bilan de l'attaque s'élève à 26 morts.