Un drone devient incontrôlable et s'écrase sur une foule au Japon, en vidéo

Six visiteurs d’un salon de robotique au Japon ont été blessés après qu’un drone de quatre kilos est devenu incontrôlable, tombe du ciel et s’écrase sur la foule.

Un drone de 89 cm sur 50 cm et pesant quatre kilos est devenu incontrôlable et est tombé sur la foule l'observant, blessant six personnes.

L'incident a eu lieu samedi lors d'un salon de robotique dans le parc Ogaki, dans la préfecture japonaise de Gifu, relate le Daily Mail.

Avant d'échapper à tout contrôle et de s'écraser soudainement, l'appareil divertissait les personnes rassemblées en leur jetant des bonbons dessus.

Le moment de la chute a été capturé par la caméra d'un spectateur qui filmait les friandises lancées par la machine.

Les spectateurs accidentés n'ont été que légèrement blessées, ne subissant que des coupures au front et aux épaules. Selon le Japan Times, après la publication de la vidéo, la police aurait ouvert une enquête sur l'incident.