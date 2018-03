Sa passion pour Bruce Lee fait entrer ce Syrien dans le livre Guinness des records (Vidéo)

Le taekwondo est l’art martial de prédilection du Syrien Abdullah Saqaty et ce sont ses compétences dans cette discipline qui l’ont fait entrer dans le livre Guinness des records. En une minute seulement, ce jeune sportif a effectué 52 tractions sur deux doigts. Il avoue c’est l’exemple de Bruce Lee qui lui a inspiré ces exploits sportifs.

Abdullah Saqaty s’est essayé à plusieurs sports avant d’arrêter son choix sur le taekwondo. Ça a commencé par de simples entraînements physiques, puis des exercices de force.

«Je ne pensais même pas aux tractions sur une seule main ou sur les doigts avant que je ne voie les films de Bruce Lee. J’ai commencé à effectuer des tractions sur les doigts, en diminuant progressivement la quantité d’appuis pour arriver à quatre doigts. Ensuite sur les cinq doigts d’une seule main pour arriver aux tractions sur un seul doigt», a-t-il indiqué dans son commentaire à Sputnik.

Comme l’avoue le sportif, des fois ses entraînements durent dix heures d’affilée.

«Avant de signer ce record, j’ai activement travaillé pendant cinq mois, m’entraînant durant 12 heures par jour», confie l’interlocuteur de l’agence.

Mais avant d’atteindre ce rêve, il a toutefois connu des échecs.

«La première tentative a eu lieu en avril 2016, mais à l’époque je ne savais pas comment cela se déroule, personne en Syrie ne pouvant me fournir les détails nécessaires. Alors, j’ai appris comment il fallait se préparer, ce qu’il fallait faire et c’était une expérience précieuse», se souvient-il.

© Photo. Courtesy of Abdullah Saqaty Abdullah Saqaty

La deuxième tentative eut lieu en mai 2017 dans une université, devant des milliers d’étudiants. «J’ai fait 54 tractions. La commission ne s’est pas rendue en Syrie, si bien que tout a été filmé. Ils n’ont pas pu distinguer quelque chose. Ils ont donc demandé d’envoyer des photos et des vidéos supplémentaires et nous n’en avions pas beaucoup», évoque-t-il à propos de son second échec.

Mais la troisième tentative qui a eu lieu en juin 2017 et a été couronnée de succès, faisant entrer ce jeune homme talentueux dans le livre Guinness des records.

«Une commission a été formée dans ce but en Syrie, tout a été enregistré en vidéo. J’ai fait 54 tractions, mais seules 52 ont été prises en comptes. Quatre mois plus tard j’ai appris que la tentative avait été admise et un certificat m’a été envoyé depuis Londres», relate Abdullah.

Comme l’estime son entraîneur, Ilyas Asber, son disciple a battu le record précédemment établi par l’Égyptien Muhammed Ali qui à l’époque avait effectué 46 tractions similaires.

Le record en poche, Abdullah Saqaty est retourné à ses entraînements quotidiens et à ses études. Il est étudiant en troisième année de la faculté de Sports de Lattaquié. Voici un homme qui aura une belle histoire à raconter à ses futurs élèves.