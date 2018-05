Dealer... et fier de l'être

Lors d'un banal contrôle routier, des carabiniers ont réussi à interpeller un trafiquant de drogue qui était vêtu d'un T-shirt portant l'inscription… «dealer» («pusher»).

Arrêté vendredi dernier au volant de son Alfa Romeo, cet Italien de 33 ans semblait très nerveux. Les soupçons des carabiniers ont également été éveillés par l'odeur de haschisch qui flottait à l'intérieur de la voiture et par le T-shirt de l'homme avec l'inscription provocatrice en rouge vif.

Les policiers ont ouvert le coffre et y ont découvert 350 grammes de marijuana et 130 grammes de haschisch soigneusement rangés dans des paquets. Ils ont aussi constaté que l'homme n'avait pas le droit de conduire puisqu'il n'avait pas et n'avait jamais eu son permis.

Lors d'une perquisition au domicile du dealer, les forces de l'ordre ont trouvé une balance électronique utilisée pour peser les drogues, 19 conteneurs de haschisch et plus d'un millier de petits paquets à fermeture hermétique.