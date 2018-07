Les scaphandriers incapables de sauver les enfants piégés dans une grotte de Thaïlande

Les sauveteurs ont renoncé au plan d'évacuer les enfants piégés dans une grotte inondée de Thaïlande à l'aide de scaphandriers, annonce la chaîne de télévision ABC News.

© REUTERS / Thai Navy Seal Enfants bloqués dans une grotte en Thaïlande: il y a un risque de nouvelle inondation

La raison de cette décision est la mort de Saman Gunan, un ancien plongeur de la marine thaïlandaise, qui a perdu connaissance sur le chemin du retour.

Les spécialistes ont également renoncé au plan de poser un câble aérien vers la grotte, car les couloirs sont trop étroits.

Le milliardaire Elon Musk a proposé hier son aide dans le sauvetage des enfants piégés. Il a envoyé en Thaïlande des experts de ses deux sociétés pour évaluer les difficultés que rencontrent les secouristes sur place. Le ministère russe des Situations d'urgence a également proposé son aide.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.