Bikini ou ficelles? Une sœur de Kim Kardashian montre ce qu’elle a de plus rebondi (photo)

Kylie Jenner, une des sœurs de Kim Kardashian, vient de poster sur Instagram une photo d’elle vêtue seulement d’un tout petit bikini, le tout accompagné d’une mer turquoise et de palmiers s’inclinant à cause du vent.

Digne de son honorable parentèle, Kylie Jenner, une des sœurs de Kim Kardashian, a fait battre les cœurs de ses fans en publiant une nouvelle photo d'elle portant seulement un tout petit bikini.

La star télévision de 21 ans a accompagné le cliché du symbole d'un nuage avec un éclair, faisant probablement allusion au temps qu'il faisait au moment de la prise de la photo.

Derrière la jeune femme, on peut effectivement voir une mer turquoise se dessinant en dessus d'un ciel nuageux. Des palmiers en train d'incliner leurs branches ainsi que des mèches emportées de Kylie laissent deviner qu'il y avait du vent ce jour-là, mais qu'elle ne voulait pas se priver du plaisir de mettre un de ses bikinis préférés au mois d'octobre.

Plus tôt, il avait été rapporté que Kylie Jenner était devenue la plus jeune milliardaire du monde ayant fait fortune seule. Le 11 juillet, le magazine Forbes avait déclaré sur son site Web que la jeune fille, qui a fêté ses 21 ans en août, avait fondé sa propre marque de cosmétiques en 2016 et que sa fortune était aujourd'hui estimée à 900 millions USD.

Plus tôt, elle s'était classée en première position parmi les célébrités «les plus chères» sur Instagram, dépassant ainsi sa sœur Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo et Selena Gomez: chaque publication sur son compte coûtant environ un million de dollars.