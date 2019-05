L’audience de Facebook et YouTube boostée en raison… du ramadan

Durant le mois du ramadan, les habitants du Proche-Orient passent 58 millions d’heures de plus sur Facebook et sur YouTube que pendant le reste de l’année, selon le nouveau directeur général de Facebook pour la zone Proche-Orient et Afrique du Nord (Mena).

Ramez Shehadi, directeur général de Facebook Mena, a confié dans un entretien à l’AP que pendant le ramadan, Facebook et YouTube bénéficiaient d’un nombre de visiteurs beaucoup plus élevé que pendant le reste de l’année. Les utilisateurs originaires du Proche-Orient et d’Afrique du Nord passent 58 millions d’heures supplémentaires sur ces plateformes, a-t-il précisé.

Selon lui, le ramadan est non seulement un mois important pour les musulmans, mais également la meilleure période de l'année pour les annonceurs. Cela a un impact positif sur le développement des affaires dans la région, poursuit-il.

D’après Google, le nombre de visionnages de vidéos durant le ramadan augmente de 151%. La société ne divulgue pas les statistiques complètes, mais indique qu’en Égypte, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis, le nombre de visionnages de clips sportifs a augmenté de 22%, celui des vidéos de voyage de 30% et celui des simulateurs et des jeux vidéo de 10 à 20%.

De plus, les internautes consacrent 27% de plus de leur temps à visionner des contenus religieux sur YouTube.

Les musulmans ont beaucoup de temps libre avant l’iftar (repas du soir) et le suhûr (repas de l’aube) pendant le jeûne, explique M.Shehadi. De plus, au cours du mois du ramadan, la journée de travail de nombreux musulmans est plus courte que pendant le reste de l’année.