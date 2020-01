Le domicile du boxeur et gardien de la maison des Dassault Patrice Quarteron ciblé par des tirs

Plusieurs coups de feu ont retenti le 8 janvier au soir à proximité de la demeure de la famille Dassault, en plein centre de Corbeil-Essonnes (Essonne). C’est le domicile du boxeur Patrice Quarteron, le gardien de la demeure, qui était visé, selon les premiers éléments de l’enquête cités par Le Parisien.

L’homme était absent au moment où un ou plusieurs individus ont tiré sur son domicile par-dessus le portail de la propriété. Personne n’a été blessé. Une enquête a été ouverte.

Un conflit avec les Dassault

© AP Photo / Rachel D'Oro Deux frères boxeurs professionnels condamnés à du sursis pour des vols dans des Apple Store , selon un proche du dossier cité par le quotidien. Selon ses informations, cette attaque a eu lieu dans un climat de contentieux entre la famille Dassault et le boxeur. Patrice Quarteron avait été installé par Serge Dassault dans sa propriété pour en assurer la sécurité. Mais depuis le décès du chef d’entreprise, ses héritiers souhaiteraient qu’il quitte les lieux.

Depuis un an et demi, la famille ne souhaite plus que le sportif et sa famille occupent le pavillon au sein de leur domaine. M.Quarteron a ainsi reçu récemment une assignation en expulsion, raconte le journal. Mais il ne veut pas partir. Après avoir reçu une vidéo anonyme dans laquelle un homme le menace physiquement, le boxeur a déposé une plainte.

Batailles sur Facebook

Patrice Quarteron est très actif sur les réseaux sociaux et est connu pour des clashs sur Facebook, où il affronte souvent le rappeur Booba. Ce différend remonte à un combat perdu par Patrice Quarteron en novembre 2016 après sept ans d’invincibilité où son adversaire était monté sur le ring au son d'une chanson de Booba.

En décembre 2016, Patrice Quarteron avait déjà été visé par des tirs alors qu’il se trouvait dans sa voiture, sans avoir été blessé.