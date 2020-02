Air Algérie suspend ses vols à destination de la Chine en raison du coronavirus

Air Algérie a décidé de suspendre ses deux vols hebdomadaires à destination de Pékin «dans le cadre de dispositions préventives temporaires», a annoncé ce 3 février à l’agence Algérie Presse Service (APS) son porte-parole, Amine Andaloussi.

Il a précisé que la décision avait été prise après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie du nouveau coronavirus «urgence de santé publique de portée internationale».

La compagnie procède à la désinfection des avions avant le décollage et après l'atterrissage et a en outre pris des mesures préventives et a mis à la disposition du personnel navigant des kits sanitaires, incluant gants, masques et combinaisons spéciales, pour les vols à destination des régions où le virus a été enregistré.

«Lors des dessertes de retour, le personnel navigant a été instruit de signaler systématiquement tout cas suspect à la cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au pied de l'avion pour sa prise en charge», a-t-il encore fait remarquer.

Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu ou réduit dernièrement leurs vols vers la Chine, a ajouté l’APS.

Propagation du coronavirus

L’OMS a signalé le 2 février un premier décès hors de Chine, aux Philippines.

Un dernier bilan rendu public par les autorités chinoises ce 3 février fait état de 361 morts, dont 57 décès ont été enregistrés rien qu’au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre d’infections confirmées s’élève à presque 17.500.