Litres d’eau, nourriture: quels produits acheter et stocker en cas de pandémie?

Le coronavirus, récemment renommé SARS-CoV-2, continue de s’étendre à toujours plus de pays, et la Chine n’est désormais plus le seul point d’origine des personnes infectées. En Allemagne, le département fédéral chargé de la protection de la population civile et de la gestion des catastrophes a dressé une liste des biens matériels et alimentaires à se procurer dans le cas d’une quarantaine de 10 jours.

Il est ainsi recommandé d’emmagasiner chez soi ces quantités par personne: 20 litres d’eau potable, 3,5 kilogrammes au total de céréales, pain, pommes de terre, pâtes et riz, 2,5 kilogrammes de légumes et noix en conserve, 2,6 kilos de lait ou de produits laitiers, 1,5 kilo au total de viande, de poisson, et d’œufs et 400 grammes de matières grasses (beurre, huile végétale).

La liste mentionne également d’autres produits prêts à l’emploi à prévoir en quantités acceptables: sucre, miel, farine, cubes de bouillon, biscuits secs et chocolat. L’objectif est de fournir les 2.200 kilocalories par jour dont un adulte a besoin, et ce pendant dix jours.

Les biens matériels nécessaires

Il est à noter que si des mesures de quarantaine devaient concerner toute une région voire un pays, les objets suivants devraient être stockés chez soi: une réserve suffisante de médicaments, des bougies, un brûleur à gaz, une lampe-torche, des piles et des produits désinfectants.

Jeudi 27 février, le SARS-CoV-2 a contaminé 81.000 personnes et fait plus de 2.700 morts dans le monde, tandis que 30.000 ont guéri de la maladie. Hors de la Chine, 2.900 cas ont été confirmés pour 40 décès. En Europe, le pays le plus touché est l’Italie avec 400 cas recensés et 12 morts. En France, le bilan est de 18 personnes infectées et de deux ayant perdu la vie.