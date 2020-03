Des chercheurs nomment le moyen le plus efficace pour vaincre l’alcoolisme

Les scientifiques de l’université Stanford ont évalué l’efficacité de plusieurs méthodes de guérison de la dépendance à l’alcool, y compris celle des Alcooliques anonymes, organisation pionnière en matière de lutte contre l’alcoolisme créée en 1935. Les résultats de l’étude ont été publiés dans le Cochrane Systematic Review le 11 mars 2020.

Ils ont ainsi conclu que la technique dite des 12 étapes, utilisée par l’organisation, était plus efficace que d'autres traitements établis. Cette technique représente un groupe de principes de nature spirituelle et de règles à suivre lors de la guérison.

Les 12 étapes miraculeuses

10.000 malades interrogés

Les scientifiques de Stanford concluent que, dans la quasi-totalité des cas, la technique utilisée par les Alcooliques anonymes était plus efficace que les psychothérapies ou la thérapie cognitivo-comportementale, et au moins aussi efficace que les traitements professionnels. Ils estiment que la clé du succès du programme en question réside dans ses composantes sociale et émotionnelle qui permettent aux malades de se rétablir plus vite.

Dans le cadre de la recherche, une enquête a été menée auprès de 10.000 malades souffrant de dépendance à l’alcool.

Le psychologue Keith Humphreys estime que le programme des Alcooliques anonymes aide avec la même efficacité un grand nombre de personnes, que ce soit les jeunes, les hommes et les femmes âgés, les anciens combattants et les civils souffrant d’alcoolisme. «Cela fonctionne vraiment», affirme-t-il au centre d’information de l’école de médecine de l’université Stanford.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque année l’addiction à l'alcool tue plus de trois millions de personnes dans le monde. L’organisation estime également que l’abus d’alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies.