Sibeth Ndiaye fustige ceux qui parlent du Covid-19 comme d'une «grosse grippe», oubliant qu'elle l'avait fait elle-même

Sibeth Ndiaye a condamné les sceptiques qui prennent le Covid-19 pour une «grosse grippe» dans une interview accordée au Parisien le 1er avril.

«On peut s'étonner de voir certaines personnes parler en ce moment de la gravité de l'épidémie, alors qu’elles se gaussaient il y a encore quelques semaines de cette grosse grippe», a-t-elle dénoncé, citée par le quotidien.

Cependant, par ses dires, la porte-parole du gouvernement met des bâtons dans ses propres roues. En effet, il y a peu, le 5 mars dernier, c’était elle qui comparait l’épidémie de Covid-19 à une «grosse grippe» au micro de LCI.

«La grippe fait malheureusement plusieurs milliers de décès chaque année. Aujourd'hui, on a plus de décès en France de la grippe que dans le monde du coronavirus», avait-elle déclaré au cours de cette même interview.

Affirmant que la vie des Français «ne s’arrêtera[it] pas» à cause du coronavirus , elle y expliquait notamment qu’il fallait «avoir conscience que dans 80% des cas les personnes atteintes ont simplement un gros rhume, une grosse grippe au maximum.»

Pourtant, l’épidémie de Covid-19 s’est avérée plus grave que celle de la grippe, avec plus de 4.500 morts répertoriés dans les hôpitaux au 2 avril, sans compter les décès survenus à domicile et dans les ehpad.