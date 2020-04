Un chirurgien en chef US montre comment fabriquer son propre masque de protection - vidéo

Alors que les États-Unis font face à une pénurie de matériels nécessaires pour se protéger contre le Covid-19, le chirurgien en chef américain Jerome Adams a montré dans une vidéo comment faire un masque à la maison à l’aide d'un t-shirt et ainsi se protéger contre une éventuelle contamination par le coronavirus.

Auparavant, Donald Trump avait recommandé de réserver les masques chirurgicaux aux personnels de santé.

Au lieu de cela, il faut utiliser des masques en tissu ordinaire qui peuvent être achetés en ligne ou fabriqués par ses soins.

Sur la séquence, diffusée sur Facebook par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, M.Adams a démontré qu’on pouvait faire un masque en utilisant différents vêtements, y compris une écharpe, un essuie-mains et un t-shirt.

Il a par exemple montré comment il fallait plier correctement la partie découpée d’un t-shirt et la fixer avec des élastiques pour obtenir un masque en tissu.

La pénurie de blouses médicales

La propagation rapide de la pandémie a provoqué une pénurie de matériels. Le président d’un centre médical de Brooklyn a ainsi annoncé à CNN que ses médecins utiliseront des imperméables et des sacs-poubelles faute de blouses.

Le pays le plus touché

Selon le dernier bilan, plus de 311.600 personnes ont été contaminées et plus de 8.400 sont décédées aux États-Unis. C’est le pays le plus touché dans le monde.

Le Président Trump a prévenu que les États-Unis allaient entrer dans «une période qui va être vraiment horrible» avec «de très mauvais chiffres».

«Ce sera probablement la semaine la plus dure», a déclaré M. Trump lors d'un briefing à la Maison-Blanche. «Il va y avoir beaucoup de morts».