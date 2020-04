Faut-il sécuriser ses aliments pendant l'épidémie?

Comment faire ses courses et cuisiner en toute sécurité pendant l'épidémie de Covid-19? Sanja Ilic, professeur adjoint de l’Université d'État de l'Ohio, répond à ces questions sur le site MedicalXpress.

Le Covid-19 n'est pas une maladie d'origine alimentaire, rappelle la spécialiste. Les scientifiques n'ont connaissance d'aucun rapport suggérant que le coronavirus puisse être transmis par des aliments ou des emballages alimentaires.

«Le coronavirus n'est pas une maladie gastro-intestinale et ne peut pas être contracté en ingérant des aliments contaminés. Il ne peut pas se multiplier sur les aliments», précise l’expert. Comme tout virus, il nécessite une cellule hôte pour se multiplier.

Le nettoyage est une priorité

Le virus se transmet le plus souvent de personne à personne car il réside dans les fluides corporels des cavités buccales et nasales. La transmission se produit lorsque la personne infectée éternue, tousse ou même parle, poursuit-elle. Le virus peut également se transmettre si une personne infectée touche un objet ou une surface sans se laver les mains.

Une étude récente a révélé que les coronavirus peuvent persister et rester infectieux pendant plusieurs heures et jusqu'à plusieurs jours sur des surfaces inanimées. Il est donc important de nettoyer et de désinfecter les surfaces. Et c’est aussi le cas pour votre cuisine, en particulier lors de la préparation des aliments, insiste Mme Ilic. Il faut donc régulièrement y nettoyer les surfaces sales à l'eau et au savon avant de les désinfecter.

Quoi qu’il en soit, toutes les précautions de sécurité alimentaire ordinaires pour éviter les maladies d'origine alimentaire doivent être respectées.

Comment faire ses courses

Dans un magasin, il faut respecter une distance sociale d’environ deux mètres et s’abstenir de parler avec les autres, conseille la spécialiste. Avant d'entrer dans le magasin, il est recommandé d’utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool et d’y passer le minimum de temps.

À domicile

Il est par ailleurs important de désinfecter le panier et ses poignées avant et après utilisation. Il faut également éviter de toucher les produits qu’on ne pense pas acheter. Enfin, le paiement par carte plutôt que par argent liquide doit être privilégié.

En arrivant à la maison, il est recommandé de se laver les mains avant de stocker les aliments, de nettoyer et de désinfecter les emballages alimentaires. Le désinfectant pour les mains n'est efficace que si les mains sont déjà visiblement propres. Seuls les désinfectants pour les mains contenant 60% ou plus d'alcool sont efficaces contre le coronavirus.À l'heure actuelle, aucun rapport n'indique que les plats à emporter entraînent une propagation de la maladie, ajoute Sanja Ilic . Les aliments livrés ne présentent aucun risque si le restaurant applique une politique sans contact pendant la préparation. En cas de livraison à domicile, il faut jeter les emballages puis se laver les mains, mais surtout ne pas toucher son nez, sa bouche, ses yeux ou son visage avant la fin de la procédure, rappelle le professeur adjoint de l’Université d'État de l'Ohio .