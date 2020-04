Elle meurt à l'enterrement de sa mère, victime du coronavirus

Une jeune femme de 32 ans est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle était aux funérailles de sa mère, ayant succombé au Covid-19 , rapporte le Sun. Le drame s’est produit le 31 mars au cimetière d’Atherstone, dans le Warwickshire, au Royaume-Uni.

Selon le média, la femme de 63 ans, morte le 15 mars, a été enterrée et ses quatre enfants étaient présents.

Soudainement, l’une de ses filles s'est sentie mal et s'est évanouie au moment où le cercueil a été mis en terre. Les personnes présentes se sont précipitées pour l'aider, en vain. D’après la source, il s’est avéré que la jeune femme était morte d'une crise cardiaque.

«Tout le monde était vraiment bouleversé et Laura [la jeune femme décédée, ndlr] a dit qu’elle était prise de vertige et qu’elle avait des douleurs dans la poitrine, a témoigné sa sœur au Sun. Nous pensions que c’était juste de l’anxiété au début, puis j’ai appelé le 999».

La famille déclare qu’elle avait déjà des problèmes de santé au cœur.

Grieving daughter, 32, dies of heart attack during coronavirus mum’s funeralhttps://t.co/pZyyT76hZ2 pic.twitter.com/kvtCkOMYyX — The Scottish Sun (@ScottishSun) April 9, 2020

Le Sun précise que la jeune femme a été enterrée le 8 avril aux côtés de sa mère et de son père. En raison des restrictions dues au coronavirus, seules cinq personnes ont pu assister à ses funérailles.

Le coronavirus au Royaume-Uni

Selon le dernier bilan, plus de 65.000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 et plus de 7.900 sont décédées au Royaume-Uni.