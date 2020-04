Un séisme de magnitude 4,6 secoue le nord de l'Italie et se fait ressentir en France

Un séisme de magnitude 4,6 a secoué le nord de l'Italie, en pleine épidémie de coronavirus, a fait savoir le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Il s'est fait ressentir en France.

Le tremblement de terre s'est produit à 46 kilomètres au nord-est de Gênes, dans la province de Plaisance, fortement touchée par l'épidémie de coronavirus. Il a été enregistré à 9h42 heure locale.

#Terremoto ore 11:42 del 16/04/2020

• Epicentro: Ferriere (PC)

• Coordinate: 44.6488, 9.4087

• Profondità: 3.4 km

• Magnitudo (ML): 4.2 ± 0.3

• Rilevato da 143 stazioni pic.twitter.com/KaVuCnJyhC — Gènes de Gênes (@genesdegenes) April 16, 2020

​Des secousses ont été ressenties jusqu'en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein.

Le pays en proie à l'épidémie

Le soir du 15 avril, à 22h02, un choc de magnitude 3,5 avait été enregistré dans la même zone. Aucun dégât n'a été reporté pour l'instant, selon le Correre della Sera.

Début mars, le gouvernement italien a mis en quarantaine toute la Lombardie et les régions voisines, y compris Venise et Milan, pour arrêter la propagation du coronavirus. Ces mesures signifient que près d'un quart de sa population, à savoir 16 millions d'habitants, est en quarantaine, rappelle le Mirror.

L'Italie est le pays européen le plus durement touché par le Covid-19, avec plus de 21.500 morts et plus de 165.000 contaminés.