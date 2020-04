Porteuse saine du coronavirus, cette mère infecte 17 de ses 18 enfants

Atteinte du coronavirus sans le savoir, une habitante de Penfield, dans l’État de New York, a contaminé 17 de ses 18 enfants, dont certains sont adoptés, relate la chaîne américaine de télévision WHAM.

Après avoir passé un certain temps dans l’ignorance de son infection, Brittany Jencik a fini par développer des symptômes du Covid-19. «J'ai eu deux jours où j’étais extrêmement inquiète de craindre de ne plus jamais être la même», a-t-elle déclaré. Puis, ses enfants ont commencé eux aussi à manifester des signes du virus.

Sad: Mother Infects Her 17 Children With Coronavirus Ignorantly https://t.co/CQ8mxO8wAD pic.twitter.com/d0vCNefRtA — Daily Report Nigeria (@dailyreportng) April 18, 2020

​Au bout d’un mois après le début de la maladie au sein de ce foyer, les enfants se rétablissent lentement mais se trouvent toujours confinés. Comme la mère craignait que sa famille puisse être infectée de nouveau, elle a demandé à son ami, gérant d’une entreprise de nettoyage, de désinfecter sa maison à l’intérieur.

Bilan provisoire

La procédure a impliqué 12 personnes et trois spécialistes et a duré deux heures, alors que la famille attendait au dehors.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec plus de 706.000 cas confirmés d’infection et plus de 37.000 décès, selon les données du 18 avril relayées par l’Université Johns-Hopkins.

Au total, la pandémie de coronavirus a tué plus de 578.000 personnes à travers tous les pays, et a contaminé plus de 2.266.000.