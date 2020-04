Se retrouvant seul passager à bord d’un avion, il fait danser les hôtesses - vidéo

Trois femmes en uniforme en arrière-plan, un homme danse dans un avion désert sur l’air de Come Around Me de Justin Bieber. Souriantes, les hôtesses répètent ses mouvements à l’unisson. Cette scène a en effet été tournée le 15 avril à bord d’un vol de la compagnie Southwest, reliant Los Angeles à Oakland, en Californie.

Ayant réalisé qu’il était le seul passager d’un Boeing, prévu pour quelque 150, le voyageur Seth Thomas a décidé de se servir de cette rare occasion pour à la fois immortaliser cette expérience et relever un défi de danse TikTok.

Comme il le déclarera à Storyful, l’équipage était extrêmement gentil avec lui et a rendu ce voyage «inoubliable».