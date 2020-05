Un Chinois qui a mangé du serpent cru découvre que ses poumons sont criblés de vers - vidéo

Un Chinois a été hospitalisé et une analyse a établi que ses poumons étaient criblés de vers, relate le média Euro Weekly News.

Selon des médecins, l'infection pourrait avoir été causée par la consommation d'aliments crus tels que ceux vendus dans les marchés du pays.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, des médecins montrent des déformations dans ses poumons, visibles sur des images de tomographie.

Un marché alimentaire à blâmer?

L'homme a éprouvé des difficultés respiratoires pendant plusieurs mois avant de se faire soigner dans un hôpital de Suqian, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. Les médecins ont découvert que ses poumons étaient infestés de vers vivants. Interrogé sur son régime alimentaire , le patient a dit qu'il mangeait régulièrement des escargots d'eau douce, des écrevisses et qu'il avait même mangé une fois la vésicule biliaire d'un serpent cru.

Plus tard, on lui a diagnostiqué une paragonimose, une infection parasitaire d'origine alimentaire. Elle est principalement causée par la consommation de fruits de mer crus contenant des œufs de ténia ou par la consommation d'eau sale, a expliqué un médecin.

En Chine, les marchés vendent traditionnellement des produits frais et des animaux vivants, tels que des poissons et des animaux exotiques, qui sont abattus en plein air. Ils sont populaires auprès des acheteurs car les articles en vente sont moins chers et sont considérés comme plus frais que dans les supermarchés. Ces établissements sont particulièrement contrôlés depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus à Wuhan, qui serait lié à l’un des marchés de ce type.