Un agent de sécurité abattu pour avoir empêché une jeune fille d’entrer sans masque dans un magasin

Un agent de sécurité d’un supermarché de Flint dans l’État américain du Michigan a été tué par balles vendredi 1er mai après qu'il a refusé l’entrée à la fille d'une cliente, rapporte la station de télévision WJRT-TV.

Les agresseurs sont toujours en cavale

Selon la chaîne, la mère de famille, âgée de 45 ans, s’est disputée avec le vigile, lui a craché dessus et a appelé son mari. Arrivé une vingtaine de minutes plus tard en compagnie de son fils, il s’en est pris à l’agent qui a été touché par balles à l’arrière de la tête.

La femme a été interpellée et accusée d’avoir déclenché le conflit ayant conduit au meurtre. La police recherche toujours le mari et le fils qu’elle considère comme armés et dangereux. Des témoins ont identifié ce dernier comme étant le tireur.

«Les agents du groupe chargé de la recherche des fugitifs de la police de l’État du Michigan sont les meilleurs de la profession et ils les trouveront. Ils les captureront et ils les traduiront en justice», a déclaré le procureur du comté de Genesee.