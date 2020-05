«Quand tout va mal, je pense à ce qu’a enduré ma grand-mère»: félicitations de Milla Jovovich pour la Victoire

En ce jour solennel des 75 ans de la Victoire, l’actrice Milla Jovovich a félicité tout le monde et a raconté le destin de ses grands-parents qui ont combattu pendant la guerre.

L’actrice Milla Jovovich a félicité tout le monde à l’occasion du Jour de la Victoire et a évoqué le sort de membres de sa famille qui ont pris part à la guerre, notamment celui de sa grand-mère et son grand-père russes, Tatiana Popova et Alexandre Loguinov.

«Je voudrais féliciter tout le monde pour la grande fête, le Jour de la Victoire!», a-t-elle écrit sur son compte Instagam, rappelant que les 8 et 9 mai marquaient la fin de la guerre en Europe et la victoire sur l’Allemagne nazie de l’Union soviétique et des Alliés.

Elle a précisé que sa famille comptait plusieurs membres qui ont combattu et a précisé que la photo représentait sa grand-mère maternelle, Tatiana Popova, qui s’est retrouvée au front en tant qu’infirmière alors qu’elle n’avait que 16 ans.

«À 18 ans, elle avait déjà fait un long chemin à travers des affres indicibles, jusqu’à Berlin. Son mari, mon grand-père maternel, Alexandre Loguinov, a combattu lui aussi pendant toute la guerre. Mon grand-père paternel, Bogdan Jovovich, a fait la guerre dans les rangs des partisans yougoslaves», a-t-elle encore précisé dans son texte accompagnant la photo de sa grand-mère.

Elle a souligné qu’elle était fière de son héritage et des «personnes étonnantes» qui forment sa famille.

«Quand tout va mal, je pense à ce qu’a enduré ma grand-mère étant enfant et plus rien ne semble compliqué», a assuré Milla Jovovich.

En conclusion, elle a dit vouloir rendre hommage à la mémoire de «toutes les âmes courageuses qui ont lutté pour un monde meilleur, plus digne».

La Victoire

À l’occasion de la fête de la Victoire, célébrée par les Alliés le 8 mai, Vladimir Poutine a adressé des messages aux dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Boris Johnson et Sebastian Kurz.

Dans son message à Emmanuel Macron, il a évoqué la nécessité d'interactions entre la Russie et la France «dans l’actuelle situation internationale difficile» et s’est souvenu des exploits des pilotes du régiment Normandie-Niémen, ainsi que des Soviétiques qui ont rejoint les rangs de la résistance française.

La Russie a célébré les 75 ans de la Victoire ce 9 mai. En plein confinement, le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge a été annulé et Vladimir Poutine a simplement déposé un bouquet devant la tombe du Soldat inconnu, au pied du mur du Kremlin, avant de s'adresser à ses concitoyens dans un discours télévisé.