Voici ce qu’un propriétaire de café propose de porter à ses clients pour garder la distanciation sociale - photo

Des chapeaux avec des nouilles de piscine ont été distribués aux clients d’un café en Allemagne afin de garder la distanciation sociale nécessaire. Sur une photo du Cafe & Konditorei Rothe sur Facebook, les clients sont assis à leurs tables, chacun portant un chapeau coloré, et semblent se reposer.

Alors que le gouvernement allemand a annoncé la levée du confinement et a permis la réouverture des cafés et des restaurants sous certaines conditions, le propriétaire de ce café est allé plus loin, relate RTL.

En plus de servir ses clients seulement dehors et d’installer les tables à une distance de minimum deux mètres, il a décidé d’ajouter un certain charme à son établissement et propose aux clients ces chapeaux avec des nouilles de piscine, ce qui les rassure.

L’épidémie de Covid-19 en Allemagne

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus de 4,5 millions de personnes ont été infectées dans le monde, environ 305.000 sont décédées, selon l’université Johns-Hopkins.

En ce qui concerne l’Allemagne, 175.233 cas y ont été recensés, 7.898 personnes sont décédées, d’après l’université.