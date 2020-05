Le secret du bonheur? Laisser au hasard toutes les grandes décisions de sa vie, assure une étude

D’après une récente étude, prendre des décisions avec un simple lancer de pièce peut aider à être plus heureux. Les personnes qui en ont fait l’expérience ont plus de chances d’aller jusqu’au bout de leur choix et en tirent une plus grande satisfaction.

Devrais-je me faire tatouer? Quitter mon emploi? Faire ma demande en mariage? D’après des chercheurs de l’Université de Chicago, prendre ces décisions en se basant uniquement sur le hasard, par exemple en tirant à pile ou face, peut aider à être plus heureux. L’économiste Steven Levitt, principal auteur de l’étude, a constaté que procéder de la sorte conduit généralement à un bonheur plus élevé au bout de six mois.

Pour mener à bien l’expérience, un site Internet a été créé pour l’occasion. Les participants y étaient invités à prendre des décisions importantes comme déménager, mettre fin à une relation, arrêter de fumer. Les réponses affirmatives et négatives étaient ensuite attribuées aux deux faces d’une pièce de monnaie. Les utilisateurs devaient également choisir une tierce personne pour vérifier leurs résultats.

Au bout de deux mois, les participants et leur «juge» ont révélé être majoritairement «favorables au statu quo, et opéraient des changements moins fréquemment qu’ils ne l’avaient prévu avant le tirage au sort», révèle l’étude publiée dans la revue The Review of Economic Studies.

Mais la tendance s’inverse au bout de six mois. Les sujets semblaient moins favorables au statu quo, et ont indiqué avoir effectué davantage de changements dans leur vie et se sentir plus heureux. Ils ont aussi déclaré vouloir prendre la même décision s’ils avaient à nouveau ce choix.

Choisir le changement plutôt que le statu quo

Selon les chercheurs, les résultats sont «contradictoires» par rapport à la théorie conventionnelle du choix, selon laquelle «les gens devraient, en moyenne, ressentir un même niveau de bonheur peu importe la décision qu’ils prennent».

Pour Steven Levitt, la société a tendance à vivre selon le précepte «on ne change pas une équipe qui gagne», mais nous serions en fait plus heureux si nous opérions plus souvent des changements. «Une bonne règle de base dans la prise de décision, chaque fois que vous ne savez pas quoi faire, est de choisir l’action qui représente le changement, plutôt que de rester dans le statu quo», a-t-il conclu.