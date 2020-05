Les rodéos urbains font un nouveau mort en France, un jeune de 17 ans se tue

Dans la nuit du 19 au 20 mai, un jeune homme à scooter s’est tué dans le nord de la ville de Nantes en heurtant un trottoir, rapporte France Bleu Loire-Océan.

Après sa chute, le jeune, qui avait 17 ans, a réussi à se relever, mais s’est effondré pour décéder d’un arrêt cardiaque peu après l’arrivée des secours. Le média précise qu’au moment de l’accident fatal, il avait son casque au bras.

Un nouveau rodéo?

Si la police de Nantes, citée par France Bleu, nie qu’il s’agissait d’un rodéo, précisant qu’il s’agissait d’«un accident de la circulation», une source proche de l’enquête indique qu’il avait effectué des acrobaties à moto et s’était livré au rodéo urbain, écrit le média.

Une pratique dangereuse

La victime était connue de la police pour des faits mineurs.

Ces derniers temps, à Évreux, Lyon et Nice, notamment, les rodéos ont mené à des affrontements entre jeunes et policiers, faisant des blessés des deux côtés, lors d’accidents de la route et de jets de projectiles.

Mais il n’est pas rare qu’ils tournent au drame. Ainsi, dimanche dernier, Sabri, 18 ans, est décédé dans un accident de motocross à Argenteuil, ce qui a débouché sur plusieurs nuits de tensions dans la ville.