Le Tarzan russe se plaint de difficultés économiques et suscite la polémique

Les stars elles aussi ont essuyé de fortes pertes financières à cause de la pandémie. C’est ce qu’a fait comprendre, l’un des représentants de l'industrie du spectacle russe, S.Gloushko, plus connu sous son nom de scène: Tarzan. Sauf que sa façon de l'annoncer lui a valu de nombreuses critiques, l'artiste se comparant aux retraités et affirmant que contrairement à eux, il «n'avait pas un sou».

Fustigé par des internautes qui lui avaient proposé de trouver un travail, cet acteur, chanteur et bodybuilder a répondu en postant sur son compte Instagram une photo de lui, un chiffon à la main.

«J'ai trouvé un travail... qui correspond à ma formation. En matière sexuelle, je m’y connais. Essuyez vos pieds à l'entrée!», a-t-il légendé la photo. Il s’agit d’un jeu de mot intraduisible reposant sur l’homonymie des mots russes signifiant «sol, plancher» et «sexe».

Sans «un sou»

L'artiste s'est retrouvé au cœur d'une polémique, après une interview accordée au média Teleprogramma.pro lors de laquelle il aurait notamment déclaré que contrairement aux personnes âgées qui continuaient à toucher leurs pensions, les artistes n'ont pas «un sou» en ce temps de crise liée au Covid-19 . Ces propos ont ensuite été repris par plusieurs médias russes.

En réaction au déferlement de critiques après la parution de l’article, M.Gloushko a posté une vidéo dans laquelle il a nié les propos cités par Teleprogramma.pro.