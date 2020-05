Plus de 200 interpellations après deux jours de manifestations à New York

Plus de 200 personnes ont été arrêtées à New York en deux jours de manifestations, a déclaré le chef de la police new-yorkaise lors d’une conférence de presse qui a eu lieu samedi 30 mai. Les manifestations ont été provoquées par la mort de George Floyd, cet Afro-Américain étouffé lors d’une arrestation musclée à Minneapolis.

«Au cours des deux derniers jours, et surtout la nuit dernière à Brooklyn, environ 3.000 personnes ont participé à des manifestations. [...] Nous avons procédé à plus de 200 interpellations», a déclaré M.Shea lors d’une conférence de presse conjointe avec le maire de New York, Bill de Blasio, qui a eu lieu samedi 30 mai.

Une vague de tensions

D’après M.Shea, de nombreux policiers ont été blessés. «Nous avons confisqué des cocktails Molotov, nous avons effectué une arrestation liée à une tentative de meurtre de quatre policiers», a-t-il fait savoir.

Jeudi et vendredi, plusieurs quartiers de New York ont été le théâtre de manifestations visant à dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains. Le plus grand rassemblement a eu lieu à Brooklyn vendredi soir et a dégénéré. Les manifestants ont incendié une voiture de police et jeté différents objets sur les forces de l’ordre.

Le maire Bill de Blasio a, quant à lui, déclaré que les autorités de la ville n'entraveraient pas les manifestations pacifiques, mais qu’elles ne toléreraient pas de manifestations violentes. Il a également condamné le policier qui avait pulvérisé du gaz au poivre contre des manifestants non-violents.

Dans le même temps, le maire a déclaré qu'un certain nombre de participants s’étaient rassemblés avec l’intention d'attaquer la police. Il a annoncé qu'une enquête indépendante des événements à Brooklyn serait ouverte immédiatement.

Un drame à Minneapolis

Des émeutes ont éclaté à Minneapolis ainsi que dans plusieurs autres villes américaines après la mort de George Floyd, étouffé sous le genou d’un policier. Les vidéos de l’arrestation musclée de cet Afro-Américain se sont vite répandues sur Internet. Les images montrent trois agents de police menotter Floyd et le jeter sur le sol. Après que l'un des agents a posé son genou sur le cou de George Floyd, ce dernier a commencé à asphyxier. Dans la vidéo, l’homme dit à plusieurs reprises qu'il ne peut pas respirer. Floyd est ensuite décédé en soins intensifs. Après le début des émeutes, quatre policiers ont été licenciés et l'un d'eux a été accusé d’homicide involontaire

De 400 à 500 personnes ont également été arrêtées à Los Angeles, rapporte samedi CNN en se référant à la police locale.