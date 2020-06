Prix Khaled Alkhateb: la date limite de ce concours en hommage à un journaliste décédé repoussée

La date limite de dépôt des candidatures aux Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 a été repoussée jusqu’au 30 juin par la chaîne RT, laquelle a créé ce prix annuel pour récompenser les meilleurs reportages de guerre.

Le nom rend hommage au journaliste Khaled Alkhateb, tué en Syrie en 2017, qui collaborait avec RT Arabic. Il s’agit de la troisième édition.

Comme chaque année, les prix seront accordés dans trois catégories: «Meilleur travail en zone de conflit: Vidéo longue», «Meilleur travail en zone de conflit: Vidéo courte», «Meilleur travail en zone de conflit: Texte».

«Partout dans le monde, les reporters de guerre n'ont cessé d’exercer leur métier, même pendant l'épidémie de coronavirus. Pas plus tard que la semaine dernière, au Yémen, un journaliste qui collaborait avec notre agence vidéo Ruptly a été sauvagement tué. Nous décernons le prix Khaled Alkhateb aux journalistes qui risquent leur vie pour rapporter la vérité», a déclaré la rédactrice en chef adjointe de RT Anna Belkina.

Édition 2019

En 2019, des citoyens de 25 pays ont pris part au concours. Le jury a sélectionné des journalistes de Russie, des États-Unis, d’Italie et d’Inde pour leur reportage sur les conflits en Syrie, en Irak et en Libye. La remise des prix a eu lieu dans le cadre du RT Media Talk intitulé «Dans une zone de conflit: risques et responsabilités des journalistes».

Les lauréats de la troisième édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards seront annoncés le 30 juillet, le jour du troisième anniversaire de la disparition du jeune homme.

Mort de Khaled Alkhateb

Khaled Alkhateb, 25 ans, qui couvrait les combats opposant l’armée syrienne aux terroristes, a été tué dans le gouvernorat de Homs. En 2018, Vladimir Poutine a signé un décret accordant au défunt la médaille du Courage à titre posthume. Cette récompense a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards.