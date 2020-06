Un Japonais écrase deux personnes pour cette raison ubuesque

Au volant d'un camion, un individu au chômage a écrasé fin mai deux personnes, un homme et une femme qui ramassaient des ordures au bord de la route nationale 288. Tous deux ont succombé à leurs blessures, rapporte le journal japonais Yomiuri shinbun. La police a par la suite arrêté le chauffard à Miharu, dans la préfecture de Fukushima.

Aucune trace de freinage découverte

L’homme s’est récemment confié aux enquêteurs en affirmant qu’il l’avait fait délibérément parce qu'il voulait aller en prison.

Il écrase la Ferrari de son patron

À ce stade, d’autres détails du crime n'ont pas été divulgués. Aucune trace de freinage n’a été retrouvée sur le lieu de la tragédie.

Également au mois de mai, un chauffeur de poids-lourd licencié quatre jours après son recrutement par une entreprise de transport de Chicago a décidé de se venger.

«Maintenant, vous allez voir ce qu’il se passe quand vous me faites chier», a-t-il lancé avant de s’emparer du premier camion disponible au garage et de rouler sur la Ferrari de son employeur, l’écrasant contre un mur.

La compagnie de transport a contacté la police. Le chauffeur a été interpellé.

Un phénomène au Japon

Par ailleurs, ces dernières années, de plus en plus d'hommes et de femmes âgés japonais cherchent à aller en prison pour pallier leur pauvreté et leur solitude.

Le Japon a le plus faible taux de criminalité du monde. Ainsi, par rapport à d’autres pays, il a une population carcérale relativement peu nombreuse.