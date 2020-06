Un village italien prêt à héberger gratuitement des touristes venus en vacances

Un petit bourg italien qui ne compte que quelques centaines d’habitants propose aux touristes étrangers et du pays de venir gratuitement passer des vacances pour ne «se soucier de rien, sauf de découvrir les beautés du Molise, son histoire, sa gastronomie et son vin».

Un projet plus qu’original a été officiellement lancé en Italie. Il a été proposé par l’association culturelle Amici del Morrutto et l’administration municipale du village de San Giovanni in Galdo et s’intitule Regalati il Molise (Offre-toi le Molise), a fait savoir le site local Primonumero. Ainsi, la localité propose des vacances à ceux qui veulent découvrir la région. Et gratuitement. Tout au long de cet été, 40 séjours d'une semaine chacun seront proposés entre les mois de juillet et septembre prochain dans les maisons du village pittoresque.

La communauté est prête à mettre à la disposition des touristes trois maisons et les invités n'auront à se soucier de rien, sauf de découvrir les beautés du Molise, son histoire, sa gastronomie et son vin. Fait non-négligeable: le village se situe à seulement 40 minutes de la mer et des montagnes, à deux heures de Rome et de Naples, ont-ils ajouté.

«Ceux qui choisissent d'accepter ce "pari" découvriront un pays avec une excellente qualité de vie», ont indiqué les promoteurs du projet.

Le Molise

Plusieurs municipalités, qui ne font pas obligatoirement partie du Molise, ont demandé à rejoindre le projet. Les promoteurs ont reçu des centaines de candidatures italiennes et étrangères en une journée, notamment en provenance de France, d'Irlande ou d'Ukraine.

Cette région du sud de l’Italie est souvent oubliée par les touristes. Selon une récente étude d’Eurostat, le Molise est la région la moins touristique d’Europe.

Toutefois, elle a de quoi se consoler puisqu’elle figure sur la liste, dressée par le New York Times cette année, des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2020.