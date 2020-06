Un footballeur brésilien tombe d’une falaise de 200 mètres et reste en vie – photos

Lors d’un accident de la route au Brésil, un footballeur est tombé avec son véhicule d’une falaise de 200 mètres. Il a survécu et ne présente que quelques égratignures.

Henrique, milieu de terrain du club de foot brésilien Cruzeiro, a eu un accident de voiture dans le parc national de Rola Moça, relate le site Globo Esporte. Son véhicule est tombé d’une falaise de 200 mètres le 26 juin vers 18 heures, selon la police militaire.

Penhasco de acidente com Henrique, do Cruzeiro, tem 200 metros de altura



Jogador estava "desorientado e confuso", diz B.O https://t.co/CzGKfx0Xjq pic.twitter.com/MIOdmxQoPt — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) June 27, 2020

​Aucune fracture

Un fois retrouvé, le joueur était «désorienté et confus», mais conscient. Il n’était pas en mesure de donner plus d'informations sur l'accident. Il ne présentait aucune fracture, seules de légères éraflures et a passé la nuit sous observation dans un hôpital privé.

Imagens do carro do volante Henrique;



Graças a Deus, jogador está bem!#ForçaHenrique pic.twitter.com/SID7jtNkZh — #InformativoCruzeiro (@Cruzeiro_merc) June 27, 2020

​Le lieu de l'accident est difficile d'accès. Quatre camions de pompiers ont été dépêchés pour sauver le joueur. Son véhicule, un Land Rover, n’a pas pu être récupéré immédiatement.

Olha aí o tamanho do desfiladeiro que o Henrique caiu! É assustador... pic.twitter.com/Q9MXlLobkq — O GRANDE CRUZEIRO E.C. (de 😷) (@ograndecruzeiro) June 27, 2020

​