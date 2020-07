Cette friandise capable de renforcer le système immunitaire malgré sa réputation

Le chocolat est produit avec des fèves de cacao riches en flavonoïdes qui ont un effet positif sur l’organisme et le système immunitaire, a indiqué une nutritionniste à Sputnik. Comme la présence de sucre réduit sa teneur en antioxydants, elle conseille de consommer du chocolat amer.

Les fèves de cacao, composant essentiel du chocolat, contiennent plus de 200 composés chimiques qui ont des effets positifs sur l’organisme, a indiqué une spécialiste de l’alimentation rationnelle dans un entretien accordé à Sputnik.

«Comme les fèves de cacao ont la teneur la plus haute en flavonoïdes comparée avec les autres aliments, on peut dire que le chocolat booste notre système immunitaire», a déclaré Varvara Zarodina.

Quel chocolat est le meilleur pour la santé?

Ces bienfaits tiennent particulièrement des flavonoïdes qui favorisent la coagulation sanguine et qui protègent l’organisme contre les radicaux libres.

En revanche, le chocolat abonde de sucre ce qui peut effacer l’effet positif de l’aliment, a-t-elle souligné:

«La majeure partie des antioxydants flavonoïdes présents dans les fèves de cacao disparaissent pendant la production du chocolat».

«Le chocolat amer est considéré comme le meilleur car il est le plus riche en fèves de cacao. Le chocolat au lait est moins bon, alors que le cholocat blanc est complètement dépourvu de propriétés bénéfiques pour la santé».

C’est la raison pour laquelle la possibilité de diminuer les pertes en flavonoïdes et la quantité de sucre sans nuire au goût est en train d’être étudiée, a précisé Mme Zarodina.

Cependant, cette friandise peut développer une dépendance comme tout autre aliment, a-t-elle averti.

«Il est important de savoir que vous mangez pour apprécier le goût de la nourriture et non pas pour compenser le stress. Il importe de contrôler consciemment les portions et d’opter pour du chocolat amer», a conclu la spécialiste.