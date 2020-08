Top-modèle frappée en Turquie: un média publie une vidéo de la scène

En réponse au scandale ayant éclaté après la publication d’une photo du visage tuméfié et ensanglanté d’une mannequin, une vidéo montre dorénavant la rixe qui serait à l’origine de ces blessures. La jeune femme affirme avoir été attaquée par des agents de sécurité d’une plage turque.

Le média turc Snob Magazin a partagé une vidéo de la bagarre impliquant la mannequin ukrainienne Daria Kyryliuk, laquelle a affirmé avoir été frappée par des agents de sécurité de la plage de Momo Beach à Cesme, en Turquie. Selon elle, quatre femmes et plusieurs hommes ont été frappés.

Elle défend son petit-ami

Le propriétaire de la plage a cependant nié les accusations. Selon les responsables de la zone en question, l’incident a eu lieu en dehors de ce territoire et les employés n’y ont rien à voir. La séquence publiée montre une bagarre à laquelle participent plusieurs personnes. En légende, le média avance que la jeune femme aurait pu être «battue par son amant».

La mannequin a été indignée par cette supposition et a répliqué sur Instagram: «Mon copain ne m'a jamais frappée! J'avais un stress post-traumatique en me faisant frapper à Momo. C'est fou! Mon copain essayait de me calmer!»

La plage en question a été fermée pour quinze jours, a appris Sputnik auprès du ministère turc de la Culture et du Tourisme.