«Tout était en feu autour de moi»: un Américain survit à un incendie en se réfugiant sur un rocher

Un Américain s’est retrouvé coincé dans une forêt en proie aux flammes dans l’Oregon. Il a réussi à s’en sortir en passant la nuit sur un rocher et en se protégeant des retombées de cendres avec une chaise en plastique, rapporte le Statesman Journal.

Tentant d’échapper à un immense feu de forêt, un habitant de l’Oregon a passé une nuit sur un rocher, encerclé par les flammes, relate le Statesman Journal.

Tandis que les incendies continuent de ravager la côte ouest des États-Unis, des milliers de personnes sont contraintes de partir. Alerté sur le rapprochement dangereux des feux, l’homme, 56 ans, a quitté son habitation et pris sa voiture dans la soirée du 7 septembre pour aller le plus loin possible.

Pneu crevé

Mais il s’est rapidement retrouvé coincé au milieu de la route par un arbre tombé et une crevaison. Impossible d’aller plus loin.

«J’ai couru jusqu’au bout de l’allée, j’ai regardé en bas du canyon et les deux rives de la rivière étaient en feu», raconte-il au quotidien. «De là, tout s’est emballé».

Une chaise comme un bouclier

Alimentées par des rafales de 110 km/h, les flammes se rapprochaient. L’homme est alors descendu à la rivière pour s’abriter sous un pont en béton. Une heure plus tard, la végétation sous le pont a commencé à brûler et il a décidé de quitter son abri.

À la recherche d’un autre abri, il est tombé sur trois chaises en plastique vert qui appartenait à des voisins. Il a décidé d’en prendre une au cas où l’objet pourrait être utile. Plus tard, il a repéré une «avancée rocheuse» sur laquelle il s’est réfugié et a passé la nuit. L’homme se servait de la chaise comme un bouclier pour se protéger contre les retombées de cendres.

Après avoir repéré «une zone tampon de quelques centimètres entre le nuage de fumée et la surface de l’eau», l’Américain a trouvé une solution pour mieux respirer. Il a notamment décidé «de se mettre au ras de l’eau et de respirer à travers le tee-shirt», confie-t-il au quotidien.

Le feu s’est calmé à l’aube. L’homme a pu regagner sa voiture qui était «à son grand étonnement, toujours intacte». Cependant, sa maison et celles de plusieurs de ses voisins sont parties en fumée.