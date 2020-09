Ces aliments capables de remplacer les œufs dans nos assiettes

Certaines situations comme l’allergie, le carême ou le régime végan, exigent la suppression des œufs dans l’alimentation. Cependant, certains aliments comme les graines de lin et les pommes peuvent parfaitement les remplacer lors de la préparation de pâtisseries, indique la cuisinière Aliya Samokhina à Sputnik.

«Le goût sera le même sauf pour ceux qui n’aiment pas le lin et pourraient le sentir partout», précisé la cuisinière.

Diverses purées et beurres

Pour faire un «œuf de lin», il faut prendre une cuillère à soupe de lin moulu et ajouter de l’eau tiède ou chaude dans la proportion 1:3. Ensuite, on remue et on laisse refroidir pendant cinq minutes avant de l’ajouter à la pâte, explique-t-elle.

L’option suivante est de remplacer les œufs par la purée de pommes, poursuit Mme Samokhina. Un œuf équivaut à 50 grammes de purée:

«À la différence de celle de bananes, on ne sent pas la purée de pommes dans les pâtisseries. […] On peut aussi prendre une purée de citrouille. Sinon, on peut simplement ajouter un agent levant ou moins d’eau, cela donne aussi de bons résultats», souligne-t-elle.

Enfin, différents beurres de noix et de graines peuvent aider:

«Les beurres de graines, de noix de cajou, de cacahouètes et d’amandes permettent de donner de la consistance [à la pâte, ndlr]. Avec, on peut cuisiner sans œuf. Cependant, la beurre de noix augmente la valeur énergétique du plat, c’est la raison pour laquelle on peut se contenter d’une purée ou d’un œuf de lin», conclut la cuisinière.