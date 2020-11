Confinés, les Français dorment mal: voici ce qu'il est possible de faire

Alors que le reconfinement s’installe en France, nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés d’endormissement ainsi que de l’anxiété, selon une enquête menée par l’Ifop pour Consolab. Selon ce nouveau sondage, 38% des Français souffrent de troubles du sommeil. En outre, 27% s’inquiètent depuis l'annonce du second confinement.

Un neurologue donne des conseils

Le neurologue russe Vladislav Elinevski a détaillé, dans une émission de la chaîne de télévision MIR 24, comment s’assurer d’avoir un bon sommeil pendant la nuit.

«Ne dormez pas durant le jour, si cela vous empêche de vous endormir pendant la nuit. [ ] Si vous dormez le jour, cela, probablement, raccourcira le sommeil de nuit. Il y a des gens, qui ont besoin de se coucher quand même pour 20 minutes, mais d'habitude ils n'ont pas de problèmes de sommeil. Le jour, il est souhaitable de ne rien faire au lit. De plus, il est important de maintenir un certain niveau d'activité physique pendant la journée. Si l’organisme est insuffisamment fatigué, n'a pas épuisé son énergie, la personne dormira mal pendant la nuit», a-t-il expliqué.

D'après lui, il faut éviter les exercices physiques et de beaucoup manger 3-4 heures avant d’aller se coucher. Le neurologue a ajouté qu'il est important de se coucher et de se lever aux mêmes heures, ainsi que de dormir au même endroit et dans la même position.

«Si le sommeil n'arrive pas, vous pouvez essayer de vous détendre, imaginez que vous êtes à la mer, penser à quelque chose d’agréable, un peu tendre et détendre les muscles», indique Vladislav Elinevski.

Enfin, le neurologue conseille de ne pas aller se coucher sans avoir envie de dormir.