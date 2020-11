Volvo fait tomber ses voitures d’une hauteur de 30 mètres – vidéo

Des spécialistes de Volvo ont réalisé des essais de choc extrêmes avec une grue afin de reproduire des accidents de la route graves. Une dizaine de voitures neuves de la marque ont ainsi été projetées au sol d’une hauteur de 30 mètres.

Avant d’effectuer les essais de choc, les ingénieurs de Volvo ont fait des calculs exacts sur la pression et la force auxquelles chaque voiture devait être exposée pour atteindre le niveau de dommages souhaité.

Sauver des vies

Les personnes à l'intérieur des voitures en conditions réelles sont susceptibles d'être dans un état critique. Par conséquent, la priorité est de les faire sortir et de les transporter à l’hôpital le plus rapidement possible, en utilisant des outils de sauvetage hydrauliques connus dans l’industrie sous le nom de «mâchoires de vie», relatent des spécialistes dans la vidéo.

Les professionnels de la désincarcération parlent souvent de l'heure dorée: ils doivent libérer et amener un patient à l'hôpital dans les 60 minutes qui suivent l'accident.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de secours suédois depuis de nombreuses années», a déclaré Hakan Gustafson, enquêteur principal de l'équipe de recherche sur les accidents de la route de Volvo Cars.

«C'est parce que nous avons le même objectif: avoir des routes plus sûres pour tous. Nous espérons que personne ne sera touché par les accidents les plus graves, mais tous les accidents ne peuvent être évités. Il est donc vital qu'il existe des méthodes pour aider à sauver des vies lorsque les accidents les plus graves se produisent», a-t-il ajouté.