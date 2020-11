Les cinq peurs les plus courantes des chiens désignées par un spécialiste

Les animaux, comme les humains, ont leurs propres peurs. Parmi les plus courantes pour les chiens, un spécialiste note dans une interview à Sputnik les bruits forts, les voyages en voiture, l’obscurité, la solitude et la visite chez le vétérinaire. Cependant, selon lui, les maîtres peuvent les aider à les surmonter.

Le président de la Fédération cynologique russe, Vladimir Goloubev, a désigné dans une interview à Sputnik les cinq peurs les plus courantes des chiens que le maître peut aider à combattre.

Selon lui, les animaux ont souvent peur des bruits forts et aigus, par exemple des feux d'artifice, des coups de feu et des orages. Il conseille de préparer son chien au bruit à l'avance en lui faisant écouter un enregistrement audio et en augmentant progressivement le volume. Il faut ainsi l'habituer à ces sons dès son plus jeune âge et lui proposer souvent des jouets qui sonnent et clignotent.

Le spécialiste note que de nombreux animaux ont peur de voyager en voiture. Il conseille donc de laisser le chien se familiariser à l'avance avec le véhicule et d’encourager son désir d'y entrer.

La peur de l’obscurité

En outre, les chiots peuvent avoir peur de l'obscurité car le soir et la nuit les objets acquièrent un caractère inconnu et le bruit ainsi que les mouvements dans les buissons peuvent les effrayer. Ceci peut être causé par des problèmes de santé ou de mauvaises expériences dans le passé. M. Goloubev a recommandé de rester avec son chien pour l’apaiser au coucher ou au lever du soleil dans un endroit calme.

De plus, ils ont généralement peur d'aller chez le vétérinaire de par les souvenirs qu’ils en gardent et les odeurs étranges. Le maître doit de la sorte rester le plus possible à ses côtés.

La peur de rester seul

Enfin, les chiens ont souvent peur d'être seuls. Pour éviter cela, l’animal doit apprendre à rester seul à la maison dès son plus jeune âge. Selon le spécialiste, il doit être laissé dans une pièce séparée pendant de courtes périodes et les intervalles doivent être progressivement augmentés. Il devrait également avoir des jouets pour se divertir.