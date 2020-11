Cinq aliments qui gagnent à être conservés au congélateur durant des années

En cette période de confinement, il n’est pas toujours facile de se procurer ses aliments préférés. Il est toutefois possible d’en stocker dans son frigo en les congelant.

Outre les pizzas, les poissons et les légumes qui s’adapte parfaitement à la congélation, d’autres aliments trouveront sans problème leur place dans votre congélateur pour une conservation longue et sans danger, option non négligeable en ces temps de confinement.

En effet, selon des experts cités par le quotidien russe Moskovski komsomolets, le pain se conserve par exemple parfaitement au congélateur et il suffit d’en sortir une tranche, de la passer dans le grille-pain pour accompagner un café matinal et le petit-déjeuner est prêt.

Le fromage se congèle aussi très facilement, qu’il soit râpé ou en tranches. Cependant, il est préférable de le placer dans un sac à fermeture à glissière.

Bananes et gingembre

Il est également possible de congeler un bouillon. Utilisez pour cela un récipient hermétique et votre produit sera en sécurité le temps que vous souhaitez.

Les bananes, connues pour pourrir rapidement, peuvent également être congelées, épluchées et tranchées au préalable.

Enfin, la racine de gingembre, pas toujours facile à consommer d’un coup, se conservera sans problème au congélateur. Qui plus est, la racine congelée est plus facile à râper. Sa durée de conservation est également beaucoup plus longue, conclut le journal.