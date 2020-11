Des laissez-passer électroniques avec un test négatif de Covid-19 prévus par cinq compagnies aériennes

Cinq grandes compagnies aériennes ont annoncé leur décision de commencer à partir de début décembre à délivrer à leurs clients des laissez-passer électroniques, vérifiables via un code QR, témoignant d’un test négatif de Covid-19 ou d’une vaccination, relate le Financial Times.

Dès début décembre, les compagnies aériennes américaines United Airlines et JetBlue Airways, l’allemande Lufthansa, la britannique Virgin Atlantic ainsi que la suisse Swiss International Air Lines se mettront à délivrer des laissez-passer électroniques internationaux attestant que son propriétaire n’est pas atteint par le nouveau coronavirus, relate un article du Financial Times paru le 25 novembre.

Il s’agit de l’initiative CommonPass, un projet commun du Forum économique mondial et de l’organisation à but non lucratif The Commons Project qui créent des plateformes et des services numériques.

«Les pays devront être en mesure de s'assurer que le dossier d'un voyageur d’un test Covid PCR ou d’une vaccination administrée dans un autre pays est valide», explique le site de The Commons Project.

Pour ce faire, les passagers, ayant reçu un résultat de test négatif de Covid-19, pourront télécharger un certificat électronique avec un code QR via une application spéciale sur leur portable. Avant que le passager monte à bord d’un avion, ce code doit être scanné par le personnel de la compagnie aérienne. À l'arrivée, des agents de contrôle aux frontières feront de même.

Selon le PDG de The Commons Project Paul Meyer, cité par le média, la société mène également des discussions avec des compagnies de croisière, des compagnies maritimes et des chaînes d'hôtels sur la façon dont elles pourraient utiliser ce type d’attestations.

«Reprendre les voyages en avion en toute sécurité»

Commentant la décision, la directrice de l'exploitation de JetBlue Joanna Geraghty a expliqué au Financial Times: «Une évaluation fiable, combinée avec des laissez-passer numériques sur l’état de santé, est une autre méthode pour restaurer la confiance du client et reprendre les voyages en avion en toute sécurité».

Les cinq compagnies en question ont fait état de leur décision quelques jours après l’annonce du PDG de la principale compagnie aérienne australienne Qantas, qui a déclaré que le vaccin contre le Covid-19 devrait être une condition nécessaire pour venir en Australie ou quitter le pays par des vols de son entreprise.