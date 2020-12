Le Royaume-Uni confronté à une nouvelle mutation du coronavirus

Les scientifiques britanniques ont découvert une nouvelle mutation du coronavirus et celle-ci se propage plus rapidement, a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock.

«Nous avons identifié actuellement plus de 1.000 cas de cette variante, essentiellement dans le sud de l'Angleterre. […] Nous devons prendre des mesures rapides et décisives, ce qui est essentiel pour contrôler cette maladie mortelle pendant le déploiement du vaccin», a-t-il indiqué en s'exprimant à la Chambre des communes.

Il a précisé que le nouveau type de virus avait été repéré dans une soixantaine de secteurs du sud de l'Angleterre.

Matt Hancock a ajouté toutefois que les scientifiques n'avaient aucune raison de croire que cette nouvelle mutation pourrait déboucher sur une évolution grave de la maladie ou que les vaccins ne fonctionneraient pas.

Il a fait remarquer par ailleurs que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en avait été informée et que les scientifiques britanniques réalisaient des études plus détaillées.

Niveau d’alerte élevé

Dans ce contexte, Matt Hancock a déclaré que Londres et plusieurs régions du pays seraient placées sous le plus haut niveau d’alerte.

Le passage au troisième niveau d'alerte, qui doit entrer en vigueur dès le 15 décembre, prévoit entre autres la fermeture des hôtels, pubs, cafés et restaurants, sauf pour les plats à emporter, ainsi que les cinémas, théâtres et musées.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus endeuillés d’Europe avec plus de 64.000 morts et plus de 1,8 million de cas de Covid-19 recensés, selon l’université Johns-Hopkins.