À peine déballés et déjà mis en vente: la revente des cadeaux de Noël explose en France

Quelque 3,5 millions de nouvelles annonces de cadeaux à revendre devraient être déposées en ligne entre le 25 décembre et le 3 janvier, dont plus de 200.000 le jour de Noël, d’après une étude Kantar réalisée pour eBay. Un chiffre largement dépassé dans l’après-midi: eBay France indique avoir enregistré 600.000 annonces, précise Le Parisien.

«En fait, nous voyons même des annonces apparaître dès le 24 décembre, avant même que les cadeaux ne soient offerts», a déclaré au journal Benoît Angermann, le responsable France de reBuy, qui commercialise des produits reconditionnés dans sept pays européens.

Selon la plateforme d’achat-vente Rakuten France, les cadeaux les plus revendus sont des jeux vidéo, des consoles et des smartphones, ainsi que les jouets, notamment des Lego, des jeux de société, mais aussi des peluches. Sans oublier les vêtements et les coffrets de parfum, ajoute Le Parisien.

«Et tout le culturel, le dernier livre à la mode, des CD, c'est très varié», a indiqué à BFM TV Hélène Slamich, la directrice des ventes entre particuliers de Rakuten France.

Les intentions de don encore plus nombreuses

Pour ce qui est des vendeurs, ils sont particulièrement nombreux parmi les 18-24 ans. En effet, environ 57% se disent prêts à revendre des cadeaux.

D’après le baromètre annuel réalisé par OpinionWay pour Rakuten, 40% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou envisagent de le faire, soit une progression de deux points depuis l'année dernière, fait remarquer Le Figaro.

Pourtant, le don semble être encore plus plébiscité que la revente: 45% des Français interrogés préfèrent donner leur cadeau sans contrepartie financière. Parmi les plus généreux, on trouve les 18-24 ans et les plus de 65 ans.