Une mère et sa fille accouchent le même jour en Guyane

Deux bébés sont nés dans une même famille guyanaise le 1er janvier à quelques heures d’intervalle. Une première pour le centre hospitalier de Cayenne, où ont eu lieu ces naissances, car ce sont une mère et sa fille qui ont accouché le même jour, relate Guyane La première.

Les trois nés un 1er janvier

La mère, âgée de 38 ans, qui est désormais deux fois grand-mère, a donné naissance à son sixième enfant au terme de neuf mois de grossesse parallèlement à sa fille.

«Je suis très contente d’avoir accouché en même temps que ma mère, ça me rend fière, ça me rend plus grande, plus adulte, c’est plus de responsabilités», a confié au média la plus jeune maman, qui ne s’était pas attendue à tenir dans ses bras son frère le jour de la naissance de son propre bébé.

Et la grand-mère s’enthousiasme: «C'était magnifique, je voulais depuis le début voir ça. Voir ma fille accoucher. Double cadeau, une fille, un garçon, le 1er janvier, ma petite-fille…».

Qui plus est, cette mère de famille est également née un 1er janvier.