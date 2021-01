«Ne laissez pas vos clés dans la voiture»: elle se fait voler son chien avec son auto mais les retrouve

Un chien laissé par sa propriétaire dans la voiture qui a été volée a été retrouvé et a pu rentrer aux côtés de sa maîtresse deux semaines plus tard.

Une habitante de Denver, dans le Colorado, a raconté la merveilleuse histoire des retrouvailles avec son chien à la chaîne américaine KDVR.

Après avoir garé son véhicule près d’un magasin, la femme est allée faire ses courses en laissant son animal de compagnie, un bouvier australien, à l’intérieur. Apparemment absorbée par ses pensées, elle n’a pas remarqué qu’elle avait oublié les clés dans la voiture.

Et bien qu’elle n’ait été absente que quelques minutes, elle s’est rendue compte en sortant du magasin que le véhicule avait disparu. Et avec lui son chien. La police a rapidement retrouvé la voiture quelques pâtés de maisons plus loin. Mais aucune trace du bouvier australien.

Tout est bien qui finit bien

Pourtant, deux semaines plus tard, la femme a été appelée par un refuge local qui lui a expliqué que son animal de compagnie avait été découvert non loin de l’endroit où il avait disparu par une équipe d’ouvriers de chantier.

La femme se dit heureuse d’avoir retrouvé son compagnon, mais lance un avertissement: «Ne laissez pas vos clés dans la voiture».