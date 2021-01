Il prend le brouillard pour de la fumée et fait venir 40 véhicules de pompiers à Cologne

Un habitant de Cologne, en Allemagne, a été inquiet de voir ce qu’il a pris pour un incendie dans la cathédrale de la ville. Au petit matin le 29 janvier, il a alerté la police et les pompiers qui se sont tout de suite rendus sur place, rapporte le quotidien local Kölner Stadt-Anzeiger.

Le résident avait signalé un incendie sur la tour sud de la cathédrale. Les pompiers ont donc inspecté les lieux pour localiser la lueur de feu repérée par l’habitant vers 4h30.

Fausse alarme

Les pompiers voulaient initialement utiliser un drone pour explorer l'emplacement présumé de l'incendie. Mais à cause des conditions météorologiques, l'appareil n'a pas pu être utilisé, selon les autorités. Près de 40 véhicules d'incendie et de sauvetage et plus de 100 pompiers ont alors été engagés dans l’opération.

Il leur est rapidement devenu évident qu’il s’agissait d’une fausse alarme. Une fois dans la tour sud, les pompiers ont vu des nuages bas ou du brouillard suspendu au-dessus de la cathédrale. C’est ce qui avait donné l'impression d'un incendie, mais en réalité, ce n'étaient que des reflets.

Il y a un an, un incident similaire s’était produit. Un touriste avait signalé un développement de fumée dans l'une des tours. Cependant, ce n'était que du brouillard éclairé par de la lumière, rappelle le média.