Plainte visant Richard Berry: sa fille affirme avoir dû «participer à ses jeux sexuels»

Le lendemain de l’apparition de l’information au sujet de la plainte pour des faits d’inceste portée contre l’acteur Richard Berry par sa fille Coline Berry Rojtman et après qu’il a démenti les accusations le visant, cette dernière a partagé dans les stories de son compte Instagram son témoignage choquant.

«Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit qui aurait évolué depuis la grossesse de sa femme actuelle. S’il est vrai que la surveillance de cet événement, alors que j’étais moi-même enceinte de mon troisième enfant, a ravivé, comme tout événement psychosexuel, les traumatismes que j’avais subis enfant, j’essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps, avec constance et discernement», indique-t-elle.

Coline Berry prend la parole par le biais d’un texte [1] (Instagram) pic.twitter.com/m6lzWVSgAR — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) February 3, 2021

​Soulignant que pour certains c’est l’image qui prévaut sur tout le reste, elle dit que la toute puissance et la violence de son père et son entourage sont lourdes à porter.

«C’est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n’a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c’est elle qui a déposé plainte», poursuit-elle.

Et d’expliquer qu’elle bénéficiait du soutien de sa mère et de ses proches et que son père tentait encore de lui confisquer la parole. «En m'attaquant cette fois à ma personne, à l'adulte, à la femme que je suis devenue et qu'il s'agit de détruire encore une fois».

Plainte visant l’acteur

Le Point a révélé l’existence d’une plainte contre l’acteur auprès du procureur de la République par l’une de ses filles. Richard Berry n’a pas tardé à démentir les accusations le visant. Selon le parquet de Paris, une enquête préliminaire a été ouverte le 25 janvier après une plainte déposée le même jour par Coline Berry, la fille aînée de l'acteur, qui l'accuse d'inceste.