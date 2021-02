Coincée sous la neige pendant 10 heures en Sibérie, elle réussit à survivre

Une Russe débarrassait le toit de sa datcha sibérienne de la neige qui s’y était accumulée lorsqu’elle a glissé et est tombée dans une congère. Elle y est restée pendant 10 heures mais a été retrouvée en vie.

Une habitante de la ville de Novokouznetsk, en Sibérie occidentale (Russie), s’est retrouvée coincée sous une épaisse couche de neige lorsqu’elle est tombée en déblayant le toit de sa maison de campagne, selon le service local de Protection civile.

Une femme a appelé dans la nuit du 9 février les secours de la ville pour annoncer que sa fille adulte était partie dans la journée à sa datcha, mais n’était toujours pas rentrée. La mère s’est rendue sur les lieux, mais n’a découvert que le véhicule de sa fille.

Retrouvée en vie

Des secouristes ont été dépêchés sur le terrain. Ils ont tout de suite supposé que la victime s’était retrouvée piégée sous la couche de neige. Après deux heures de sondage –uniquement via des pelles et des sondes d'avalanche-, ils ont retrouvé un bonnet et une échelle.

«Ce qui prouvait que les recherches allaient dans le bons sens», a indiqué le service dans un communiqué.

La femme a été découverte quelque temps plus tard avec l’arrivée de renforts. Après être restée prisonnière de la neige pendant 10 heures, elle était dans un état grave d’hypothermie, mais en vie. Elle a été hospitalisée et se trouve actuellement au service de soins intensifs.